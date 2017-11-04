ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске прошло шествие оппозиции в день памяти предков «Дзяды»

05.11.2017 13:46 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В Минске прошло шествие оппозиции в день памяти предков «Дзяды»

Колонна участников прошла по традиционному маршруту от завода «Луч» до урочища Куропаты — места захоронения жертв сталинских репрессий, где состоялся митинг.

Акция разрешена городскими властями. Организатором акции, как и в прошлые годы, выступила Консервативно-христианская партия — БНФ, которую возглавляет Зенон Позняк, живущий сегодня в эмиграции, пишет tut.by.

В 11.40. участники акции начали собираться возле завода «Луч» напротив парка Челюскинцев. Из политиков принять участие в шествии пришли лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич с семьей, лидеры БХД Виталий Рымашевский и Павел Северинец, глава БНФ Григорий Костусев и замглавы БНФ Алексей Янукевич. За участниками наблюдают сотрудники правоохранительных органов в штатском. Рядом дежурят инспекторы ГАИ.
Участники акции пришли с бело-красно-белыми флагами и плакатами «7 ноября — мертвый день календаря». Принесли и деревянные кресты, которые традиционно установят в Куропатах.

В 12.06 собравшиеся построились в колонну и шествие началось. В нем принимает участие около 160 человек.


 
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Колонна участников прошла по традиционному маршруту от завода «Луч» до урочища Куропаты — места захоронения жертв сталинских репрессий, где состоялся митинг.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Гродзенскі кіроўца аўтобуса, які скокнуў з моста, у лякарні ў цяжкім стане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика