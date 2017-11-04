В Минске прошло шествие оппозиции в день памяти предков «Дзяды»





Колонна участников прошла по традиционному маршруту от завода «Луч» до урочища Куропаты — места захоронения жертв сталинских репрессий, где состоялся митинг.

Акция разрешена городскими властями. Организатором акции, как и в прошлые годы, выступила Консервативно-христианская партия — БНФ, которую возглавляет Зенон Позняк, живущий сегодня в эмиграции, пишет tut.by.

В 11.40. участники акции начали собираться возле завода «Луч» напротив парка Челюскинцев. Из политиков принять участие в шествии пришли лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич с семьей, лидеры БХД Виталий Рымашевский и Павел Северинец, глава БНФ Григорий Костусев и замглавы БНФ Алексей Янукевич. За участниками наблюдают сотрудники правоохранительных органов в штатском. Рядом дежурят инспекторы ГАИ.

Участники акции пришли с бело-красно-белыми флагами и плакатами «7 ноября — мертвый день календаря». Принесли и деревянные кресты, которые традиционно установят в Куропатах.

В 12.06 собравшиеся построились в колонну и шествие началось. В нем принимает участие около 160 человек.