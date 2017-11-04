В деревне Омговичи Слуцкого района вечером 4 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Неустановленный водитель управляя неизвестным транспортным средством совершил наезд на лежавшего на дороге пешехода, местного жителя 1970-го года рождения. По предварительным данным тот был нетрезв. От полученных травм скончался на месте, водитель скрылся.



© Pexels Водитель хотел подобрать голосовавших пассажиров и наехал на них

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен водитель, житель Могилева, 1991-го года рождения. Он управлял автомашиной Volkswagen Golf. По факту ДТП проводится проверка. Водитель пока задержан", — сообщил Тюрин.

Это уже второй подобный случай в Минской области. Ранее стало известно о том, что 3 ноября вблизи деревни Анусино Минского района 27-летняя жительница Минского района, управляя Volkswagen Passat, совершила наезд на лежавшего на проезжей части мужчину. В гомельской области 2 ноября произошел аналогичный случай. 61-летний лежавший на дороге житель Василевичей Речицкого района погиб.

ГАИ: за сутки произошло три смертельных ДТП с лежащими пешеходами /

ГАИ Миноблисполкома обращает внимание, что каждое третье ДТП с пешеходами происходит в темное время суток. Пешеходы находятся в состоянии алкогольного опьянения, и либо лежат, либо сидят, либо бредут по проезжей части. Чаще всего они не обозначены светоотражающими элементами.

ГАИ рекомендует водителям проезжая вблизи населенных пунктов, или через населенные пункты быть особенно внимательными, и готовыми к тому, что на дороге внезапно может появиться такой горе-пешеход.

Комментарий начальника отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома Олега Тюрина слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.