Осипчик: излишняя доверчивость может стать психологической проблемой

Осипчик: в любом обществе около 15% людей внушаемы и доверчивы /

В любом обществе есть люди, оказавшиеся в состоянии кризиса. Отсутствие работы, проблемы в семье, пошатнувшееся состояние здоровья — причин такого кризиса может быть много, и все они вызывают тревожное состояние.

Ощущая тревожность, человек, как правило, легко хватается за любую возможность облегчить свое состояние. Особенно если видит и слышит рекламу о том, что некий успешный "личностный тренер" за несколько занятий может решить все проблемы. Однако в результате такого тренинга человека может настичь еще большее разочарование.

"Некоторое время назад у нас был принят закон об оказании психологической помощи. Это было в 2012 году. В редких странах он есть. Цель его принятия была именно в том, чтобы отсечь людей, которые "снимали порчу", "привораживали", и дать возможность людям получать помощь в решении психологических проблем у квалифицированных специалистов. Никто никого при этом ни на какой учет не поставит", — рассказал Осипчик.

На сегодняшний день "целители" уже не собирают стадионы, как это было в 90-е годы прошлого века. Но статистика достаточно проста: в любом обществе около 15% населения абсолютно внушаемы и доверчивы. Еще 15% абсолютно не внушаемы. И только оставшаяся часть населения может адекватно анализировать информацию и оценивать ее источники.

Беседу с заместителем директора по медицинской части РНПЦ психического здоровья Сергеем Осипчиком слушайте на радио Sputnik Беларусь.