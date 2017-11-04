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Осипчик: излишняя доверчивость может стать психологической проблемой

05.11.2017 15:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В любом обществе есть люди, оказавшиеся в состоянии кризиса. Отсутствие работы, проблемы в семье, пошатнувшееся состояние здоровья — причин такого кризиса может быть много, и все они вызывают тревожное состояние.

Осипчик: излишняя доверчивость может стать психологической проблемой
© Фото: Facebook / Михаил Козлов
Кто такой Козлов и что происходило на тренингах личностного роста

Ощущая тревожность, человек, как правило, легко хватается за любую возможность облегчить свое состояние. Особенно если видит и слышит рекламу о том, что некий успешный "личностный тренер" за несколько занятий может решить все проблемы. Однако в результате такого тренинга человека может настичь еще большее разочарование.

"Некоторое время назад у нас был принят закон об оказании психологической помощи. Это было в 2012 году. В редких странах он есть. Цель его принятия была именно в том, чтобы отсечь людей, которые "снимали порчу", "привораживали", и дать возможность людям получать помощь в решении психологических проблем у квалифицированных специалистов. Никто никого при этом ни на какой учет не поставит", — рассказал Осипчик.

На сегодняшний день "целители" уже не собирают стадионы, как это было в 90-е годы прошлого века. Но статистика достаточно проста: в любом обществе около 15% населения абсолютно внушаемы и доверчивы. Еще 15% абсолютно не внушаемы. И только оставшаяся часть населения может адекватно анализировать информацию и оценивать ее источники. 

Беседу с заместителем директора по медицинской части РНПЦ психического здоровья Сергеем Осипчиком слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Заместитель директора по медицинской части РНПЦ психического здоровья Сергей Осипчик рассказал радио Sputnik Беларусь о том, где и как белорусы, оказавшись в кризисе,...

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