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Александр Лукашенко провел переговоры в Абу-Даби

05.11.2017 15:37 — Разное | Ежедневник  
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Александр Лукашенко провел переговоры в Абу-Даби

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 ноября провел переговоры с Наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-эмиратских отношений, сообщает БЕЛТА.

"Очень важна сфера двусторонних отношений. В прошлый раз мы договорились по ряду направлений сотрудничества, и эти направления мы вместе с эмиратской стороной пытаемся развивать", - сказал глава белорусского государства.

Александр Лукашенко особо подчеркнул, что встречи с Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном всегда проходят в дружеском ключе, поблагодарил за теплый прием в ОАЭ. Президент отметил, что белорусской делегации удалось ознакомиться с развитием целого ряда отраслей в этой стране.

"Должен откровенно сказать, что мы у вас в этот раз многое посмотрели. От сферы туризма до лучших образцов здравоохранения. И я благодарен за то, что вы по-братски, искренне открыли нам дверь в любой дом, в котором мы хотели побывать. И прежде всего тот госпиталь, который мы посетили. Он вообще нас поразил", - сказал президент.

Что касается двусторонних отношений, лидеры стран договорились, что ОАЭ должны быть еще шире представлены в Беларуси. Стороны проработают варианты еще нескольких мощных проектов, которые еще более тесно экономически свяжут два государства. Отмечено, что динамика в развитии отношений хорошая и ее необходимо поддерживать и приумножать. Президент Беларуси преподнес в дар Наследному принцу Абу-Даби декоративное панно "Золотой орел", выполненное с использованием дерева и технологии чеканки. Еще один подарок - восточная сабля.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 ноября провел переговоры с Наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами...

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