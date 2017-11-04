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Ресторан для нудистов открылся в Париже

05.11.2017 16:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Ресторан для нудистов под названием O'Naturel открылся в седьмом округе Парижа, сообщают французские издания.

Ресторан для нудистов открылся в Париже
© Фото: Facebook / Eenmaal
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Первый в мире ресторан для нудистов открылся в Лондоне в прошлом году и сразу вызвал большой интерес среди потенциальных клиентов, которые до этого могли "соединяться с природой" лишь на специальных пляжах.

В ноябре еще одно заведение для любителей обнажаться открылось на улице Gravelle в седьмом округе Парижа. Ресторан получил название O'Naturel, его открыли 40-летние братья-близнецы Майк и Стефан Саада.

По подсчетам владельцев заведения, во Франции живет около двух миллионов нудистов, а расположение O'Naturel поможет привлечь в него и туристов. Уже сейчас в заведении действует запись на несколько недель вперед.

Персонал ресторана будут работать одетым, чтобы соблюдать гигиенические нормы. Посетителей же просят оставить одежду в специальных шкафчиках при входе. Специально для комфорта проходящих мимо ресторана его окна загорожены.

Французские СМИ сообщают, что средний чек обеда в O'Naturel составит порядка 40-50 евро – цена достаточно демократическая для ресторана в Париже.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники ресторана будут одеты, а вот гости должны оставлять одежду в специальных шкафчиках у входа.

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