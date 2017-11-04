ДТП под Лидой: пострадавшая пассажирка находится в больнице

В деревне Гончары Лидского района вечером в субботу, 4 ноября, автомобиль Opel врезался в основание бетонной водосточной трубы у одного из частных домов. Водитель вместе с коллегой возвращался из командировки в Гродно. В дождливую погоду он неправильно выбрал скорость движения своей машины.



© Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома Авария в Лидском районе

"В деревне Гончары он допустил съезд в правый кювет. На заднем сидении справа сидела пассажирка. Она получила переломы позвонков и помещена в травматологическое отделение местной больницы", — сообщил Дук.

По словам водителя, за мгновение до съезда в кювет он включил "дворники". После этого он ничего уже не видел. Буквально за полчаса до ДТП его оштрафовали за то, что он не был пристегнут за рулем. Был ли водитель пристегнут во время аварии, пока остается неясным. Проводится проверка.

ДТП под Лидой: пострадала пассажирка /

Комментарий старшего инспектора отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гродненского облисполкома Олега Дука слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.