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Гинзбург: Сталин и Мишка Япончик – современные мифы

05.11.2017 17:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Накануне 100-летнего юбилея Октябрьской революции известный российский режиссер, актер, кинопродюсер Сергей Гинзбург в студии радио Sputnik Беларусь рассказывает о своих ярких киногероях, ставших настоящей "притчей во языцех" для целых поколений. Образы Сталина и Мишки Япончика как примеры и приметы своего времени стали темой беседы Сергея Гинзбурга с радиоведущим Вячеславом Шараповым.

Гинзбург: Сталин и Мишка Япончик – современные мифы
© Sputnik/ РИА Новости
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"Мишка Япончик для меня — это персонаж через призму рассказов Исаака Бабеля. Я не "взвешивал" его на социальных весах, мои симпатии не могут быть на стороне бандита. Прежде всего, меня интересовала литературная оболочка этого мифа и уникальный одесский язык", — рассказывает Гинзбург.

По мнению режиссера, образ Сталина и отношение к нему в современности должны быть переосмыслены. Одинаково неправы те, кто его демонизирует, и те, кто считает его безгрешным. Были ошибки, но были и победы. По сути, Сталин — такой же миф, как Мишка Япончик. Говорят, что он это понимал и всячески подыгрывал. Например, показывая на свой портрет, говорил сыну Василию: "Ты думаешь, это я Сталин? Это он Сталин!" При этом не накапливал личных богатств и не оставил материального наследства, зато создал супердержаву.

Радио Sputnik Беларусь благодарит медиа-клуб "Формат А3" за предоставленную возможность встретиться с Сергеем Гинзбургом.

Беседу с кинорежиссером, актером, продюсером Сергеем Гинзбургом слушайте на радио Sputnik Беларусь.

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Известный российский кинорежиссер, актер, продюсер Сергей Гинзбург рассказывает о Сталине и Мишке Япончике — героях его киноработ, и рассуждает о российской...

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