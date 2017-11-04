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Заминированный автомобиль с химическими веществами нашли в Дейр-эз-Зоре

05.11.2017 18:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Сирийская армия в городе Дейр-эз-Зоре обнаружила машину, начиненную взрывчаткой, среди которой был боеприпас с химическими веществами, передает РИА Новости.

Заминированный автомобиль с химическими веществами нашли в Дейр-эз-Зоре
© AP/ Felipe Dana
Более 100 человек погибли при взрыве в сирийском лагере беженцев

Сообщается, что на боеприпасе была маркировка, согласно которой, в нем содержатся химические элементы, которые можно применять только в лабораториях.

Заминированный автомобиль был найден в одном из кварталов. Там же военнослужащие обнаружили два больших склада с оружием и боеприпасами. Несколько обнаруженных винтовок были заминировали так, что заряд детонировал при нажатии курка.

Другая группа сирийских военных вывела из районов, ранее захваченных запрещенной в России и многих странах мира террористической организацией ИГ, шесть танков и большое количество минометных установок.

После крупнейшей газовой атаки в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, когда погибли, по разным данным, от нескольких сотен до полутора тысяч человек, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия.

Также ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. В январе 2016 года было объявлено о полной ликвидации химарсенала страны.

 
Теги: Минск
 
 
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После крупнейшей газовой атаки в августе 2013 года в пригороде Дамаска Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия.

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