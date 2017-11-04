Дипломатические отношения между нашими странами насчитывают 25 лет. Объединенные Арабские Эмираты — важное и перспективное экономическое направление для Беларуси. Более тесное сотрудничество с ОАЭ позволит нашей стране выйти на рынок стран Персидского залива. Президент отметил, что белорусской делегации в этот визит удалось ознакомиться с успехами во многих отраслях в ОАЭ.

"Мы у вас в этот раз многое посмотрели: от сферы туризма до лучших образцов здравоохранения. И я благодарен за то, что вы по-братски честно, искренне открыли нам дверь в любой дом, в котором мы хотели побывать. И прежде всего тот госпиталь, который мы посетили, — он вообще нас поразил. Конечно же, очень важно, мы всегда с вами встречаемся по-дружески", — сказал Лукашенко.

Лукашенко в ОАЭ: мы у вас в этот раз многое посмотрели /

Развитие двусторонних отношений показывает рост. Только за текущий год поставки из Беларуси в ОАЭ выросли на треть, если сравнить с 2016-м. Эмираты интересуют наше молоко, мясо и зерновые культуры. В ОАЭ уже работает дилерский центр МАЗ, есть на Востоке и интерес к колесным тягачам "Волат".

Президент Беларуси преподнес Наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну декоративное панно "Золотой орел" из дерева и с элементами чеканки. Еще одним подарком принцу стала восточная сабля.

Фрагмент беседы Александра Лукашенко с Наследным принцем Абу-Даби слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.