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Планетарий с самым большим куполом в мире открыли в Петербурге
05.11.2017 22:45 — Разное | Sputnik Беларусь
По диаметру проекционного купола (37 метров) планетарий превосходит японский в городе Нагоя. Ранее он считался самым большим в мире был внесен в Книгу рекордов Гиннесса.
После реставрации площадь всего комплекса составляет четыре тысячи квадратных метров. Это позволило объединить звездный зал, музей с космическими экспонатами, интерактивные залы с виртуальной реальностью, образовательные классы и обсерваторию.
В первый день работы гостей планетария встречал говорящий робот, с которым все охотно общались и делали фотографии.
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Звездный зал нового планетария в Санкт-Петербурге уже принимает гостей. Смотрите на видео, чем удивляли публику в день его открытия.
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