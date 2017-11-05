Планетарий с самым большим куполом в мире открыли в Петербурге

По диаметру проекционного купола (37 метров) планетарий превосходит японский в городе Нагоя. Ранее он считался самым большим в мире был внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

После реставрации площадь всего комплекса составляет четыре тысячи квадратных метров. Это позволило объединить звездный зал, музей с космическими экспонатами, интерактивные залы с виртуальной реальностью, образовательные классы и обсерваторию.

В первый день работы гостей планетария встречал говорящий робот, с которым все охотно общались и делали фотографии.