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Рубиновые звезды: 80 лет назад символы СССР появились на Кремле

06.11.2017 07:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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После Октябрьской революции перед новыми властями стал вопрос о замене царской символики на советскую. В августе 1935 года было принято решение заменить двуглавые орлы на пятиконечные звезды с серпом и молотом.

Рубиновые звезды: 80 лет назад символы СССР появились на Кремле
© Sputnik/ РИА Новости
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Царскую символику сняли с кремлевских башен 18 октября 1935-го. Какое-то время они были выставлены на всеобщее обозрение в Парке культуры и отдыха, а затем пошли на переплавку.

Пятиконечные звезды начали водружать на башни спустя шесть дней после снятия орлов, а спустя два года их было решено заменить на новые. 2 ноября 1937 года новые звезды зажглись над Кремлем. При их сборке были применено специальное рубиновое стекло, которое исключает помутнение, а также нержавеющая сталь. Позже звезды претерпевали модернизацию – последний раз в 2015 году, когда были заменены лампы накаливания.

 
 
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2 ноября 1937 года пятиконечные звезды загорелись на башнях московского Кремля. Смотрите на видео, как водружали новую символику на одно из самых известных...

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