На границе с Беларусью скопилось более 1600 автомобилей

На границе Беларуси очереди овеличились, по состоянию на 08:00 выезда из страны ожидают 1006 фур и 541 легковой автомобиль.

Об этом сообщается на сайте Госпогранкомитета Беларуси.

На границе с Литвой в пункте пропуска «Григоровщина» скопилось 90, в «Урбанах» – 120 большегрузов.

Ожидают очереди на выезд в Литву: в «Котловке» стоят 70 фур, в «Каменном Логе» – 250 грузовых и 30 легковых авто, в «Беняконях» – 171, в «Привалке» – 123 фуры и 25 легковых авто.

В очереди на выезд в Польшу стоят в «Брузгах» 87 грузовых и 156 легковых авто, в «Берестовице» – 50 фур и 80 легковых, «Песчатке» – 50 легковых, «Козловичах» – 45 фур, «Бресте» – 120 легковых, «Домачево» – 80 легковых.

В Госпогранкомитете отмечают, что большие очереди образовались в связи с праздниками и длительными выходными.