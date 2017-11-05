Драган: "несладкий" ноябрь ждет Россию с Украиной /

Градус напряжения, который постоянно и неуклонно нарастает и приближается к некой критической массе, вызывает желание вычислить последствия этого напряжения и увидеть предпосылки выхода из сложной политической ситуации.

Известный российский астролог, специалист в области синтеза современных и древних наук Светлана Драган прокомментировала радио Sputnik Беларусь ближайшие перспективы развития событий в России и Украине.



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"Бросаются в глаза первые числа ноября по накаленности в Украине, вплоть до ощущения предреволюционной ситуации. Могут быть довольно жесткие, мятежные проявления, взрывоопасность, безжалостность поступков, инциденты, связанные с местью. Украина будет трансформироваться в некое оружие наступления на Россию. Может, я в чем-то преувеличиваю, но суть происходящего заключается именно в военной программе, весьма провокативной для России", — полагает Драган.

По мнению астролога, ноябрь и для России будет весьма сложен. Будет ощущаться отказ от прежних серьезных проектов, уход многих партнеров, России придется перестраиваться в болезненном режиме. Может показаться, что все оптимистичные идеи, которые властвовали ранее, будут временно утрачиваться.

Далее середина декабря и начало января будут связаны с серьезными перерождениями в отношениях России с Украиной. Сначала это будет колоссальный разрыв, могут быть военные прецеденты, но после февраля ситуация резко меняется, неожиданно приобретая позитивные черты.

Комментарий и астропрогноз от Светланы Драган слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.