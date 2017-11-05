Лесной Ленин, или Несбывшаяся мечта о Городе Солнца

Одна из местных достопримечательностей города Иваново Брестской области — лесной "Ленин", высаженный из берез и сосен к 50-летию революции. Хотя широкую известность "ленинский" лес получил сравнительно недавно, в начале 1990-х. Как так получилось?

Высаживать лес начали в 1962 году. Землю в пользование лесничеству передали из местного колхоза как непродуктивную. Планированием и засадкой леса занимался местный лесничий Василий Степанович Подолинский.



© Sputnik/ Василий Подолинский сам занимался планированием и высадкой леса

Однако лесной участок "Ленин" был не главной мечтой лесничего, а лишь первым этапом лесного Города Солнца, рассказал Sputnik его сын Сергей Подолинский.



© Sputnik/ Василий Подолинский (справа) любил лес и жил идеей высадить Город Солнца

"Иваново в те времена было небольшим поселком, и отец хотел получить от колхоза еще земель для высадки леса. По задумке это должны были быть лучи разной породы деревьев, которые расходятся в разные стороны, получался своеобразный Город Солнца, который будет заметен в любую пору года", — рассказал Сергей Подолинский.



© Sputnik/ Сын лесничего Сергей Подолинский рассказал о мечте отца - Городе Солнца

"Отец просто жил работой, он зайца не застрелит, гриб домой не принесет никогда, а следил за лесом. Он целыми вечерами дома высчитывал и вымерял свои проекты", — вспоминает сын лесничего.



© Sputnik/ Лесники Ивановского лесничества в 1960-е годы

Но земля в первые послевоенные десятилетие была основным достоянием в постоянных битвах за урожайность и увеличение площадей посевов. Партийные чиновники эту идею восприняли как бессмысленную. Кто сможет все это увидеть, лишь летчики?

Поначалу "Ленина" можно было наблюдать с соседней пожарной вышки. В те годы большинство только так и могли увидеть свою достопримечательность. Уже в 1970-м, в годовщину рождения Ильича, надпись хорошо читалась.

К истории замалчивания "Ленина" причастно и то, что во время Холодной войны на окраине Иваново размещались две войсковые части, практически рядом с самим леском. И с точки зрения военных стратегов того времени "надпись" была самым настоящим целеуказанием: "бомбить сразу за последней буквой".



© Sputnik/ Надпись занимает около 26 гектаров, по 5 гектаров занимает каждая буква

Но не хватило смелости, да и рука ни у кого не поднялась срубить "имя вождя". Поэтому он целые десятилетия и рос в полном забвении. Это уже потом, как части убрали, о Ленине начали писать.



© Sputnik/ Николай Киевец присматривает сейчас за этим лесным участком

Николай Киевец сейчас смотрит за этим участком. Он рассказывает, что в "Ленине" молодежь раньше любила встречать рассвет после выпускных.



© Sputnik/ Надпись расположена на трассе М10, между городом Иваново и деревней Лясковичи

Сейчас лес растет и не требует определенного ухода. Местные бабушки приходят сюда за грибами.