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Околофутбольная драка футбольных фанатов в Киеве попала на видео
06.11.2017 11:12 — Разное | Sputnik Беларусь
Инцидент произошел накануне вечером в украинской столице. На улице Василия Касияна встретились две фанатские "бригады" – "Родичи" (киевское "Динамо") и "Сегедка" (одесский "Черноморец").
Свидетели драки вызвали полицию, когда правоохранители прибыли на место – участники потасовки начали разбегаться во все стороны. Стражам порядка удалось задержать около 30 человек, все они были доставлены в отделения для разбирательства.
Точное количество пострадавших в околофутбольном инциденте не сообщается. Судя по видео очевидцев, многие участники драки были "вооружены" зажженными файерами.
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Более ста фанатов украинских футбольных клубов с файерами в руках устроили драку в Киеве. Смотрите кадры потасовки, снятые очевидцами.
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