Околофутбольная драка футбольных фанатов в Киеве попала на видео

Инцидент произошел накануне вечером в украинской столице. На улице Василия Касияна встретились две фанатские "бригады" – "Родичи" (киевское "Динамо") и "Сегедка" (одесский "Черноморец").

Свидетели драки вызвали полицию, когда правоохранители прибыли на место – участники потасовки начали разбегаться во все стороны. Стражам порядка удалось задержать около 30 человек, все они были доставлены в отделения для разбирательства.

Точное количество пострадавших в околофутбольном инциденте не сообщается. Судя по видео очевидцев, многие участники драки были "вооружены" зажженными файерами.