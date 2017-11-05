Абрамович в новом фильме Бутор: дубли с поцелуями требовал повторить

Абрамович о новом фильме Бутор: дубли с поцелуями требовал повторить /

Режиссер Александра Бутор завершила съемки своей третьей по счету картины "В личное пространство вход запрещен". Это первая самостоятельная киноработа Александры Бутор вне стен киностудии "Беларусьфильм". И если со съемочной группой никаких проблем не возникло, то с подбором актеров на главные роли у режиссера были определенные трудности.

"У меня были проблемы с главным героем. Я его очень долго искала. Обращались даже в Москву к Алесе Грибок, нашей артистке, которая теперь работает там. Она предлагала российских актеров. Дело в том, что герою должно было быть 23-25 лет. Я таких актеров в Беларуси не знала, я работала всегда с теми, кто постарше. Мы проводили кастинги, и в итоге по совету той же Алеси пришел Эрик и всех удивил", — рассказала Бутор.

Молодой актер Эрик Абрамович сравнительно недавно закончил Белорусскую Академию искусств, курс заслуженного деятеля искусств нашей страны Лидии Алексеевны Монаковой. Сейчас Эрик работает в трех театрах, активно снимается в рекламе и сериалах, но главная роль в кино — в его биографии первая.

"Это мой первый опыт в полнометражном кино и в главной роли. С Александрой было работать очень хорошо и очень комфортно. Я успевал и работать, и отдыхать. Было сложновато, потому что короткие сроки и большой объем. Но было очень волнительно и классно", — поделился Абрамович.

Главную женскую роль в фильме исполнила актриса Белорусского театра кукол Любовь Клок. Также в фильме снимались и воспитанники творческой мастерской "Территория кино", которой руководит Александра Бутор. Известные актеры Сергей Жбанков и Анна Полупанова сыграли в новом фильме второстепенные роли. Премьера фильма "В личное пространство вход воспрещен" состоится в феврале будущего года.

Беседу с режиссером, руководителем творческой мастерской "Территория кино" Александрой Бутор и актером Эриком Абрамовичем слушайте на радио Sputnik Беларусь.