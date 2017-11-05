Овчаренко: соцсети и интернет-игры — это попытка сбежать от реальности /

Люди самого разного возраста увлекаются геймингом как ради самого процесса, так и в стремлении "сбежать" от реальных проблем в виртуальный мир, рассказала в беседе на радио Sputnik кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко.



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"Практически всегда первая причина того, что человек начинает увлекаться играми, соцсетями или серфингом в интернете — это попытка уйти от реальности и попытка наполнить эту реальность. И человек переносит это в реальную жизнь, потому что теряется понимание того, где он находится — в реальной жизни или в виртуальной, сформированные модели поведения начинают распространяться на все области", — говорит Овчаренко.

Игроманией сегодня страдают представители самых разных возрастов и социальных групп, хотя больше игроманов все-таки среди подростков, рассказывает психолог. В то же время "гена игромании", который мог бы передаваться по наследству, не существует в природе. Однако есть социальная предрасположенность. Дети, чьи родители проводят свою жизнь, не отходя от компьютера и интернета, вероятнее всего, подхватят "вирус игромании".

Полную версию беседы с кандидатом психологических наук, доцентом Московского городского педагогического университета Ларисой Овчаренко случайте на радио Sputnik Беларусь.