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Овчаренко: соцсети и интернет-игры — это попытка сбежать от реальности

06.11.2017 14:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Люди самого разного возраста увлекаются геймингом как ради самого процесса, так и в стремлении "сбежать" от реальных проблем в виртуальный мир, рассказала в беседе на радио Sputnik кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета  Лариса Овчаренко. 

Овчаренко: соцсети и интернет-игры — это попытка сбежать от реальности
© Sputnik/ Александр Кривошеев
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"Практически всегда первая причина того, что человек начинает увлекаться играми, соцсетями или серфингом в интернете — это попытка уйти от реальности и попытка наполнить эту реальность. И человек переносит это в реальную жизнь, потому что теряется понимание того, где он находится — в реальной жизни или в виртуальной, сформированные модели поведения начинают распространяться на все области", — говорит Овчаренко.

Игроманией сегодня страдают представители самых разных возрастов и социальных групп, хотя больше игроманов все-таки среди подростков, рассказывает психолог. В то же время "гена игромании", который мог бы передаваться по наследству, не существует в природе. Однако есть социальная предрасположенность. Дети, чьи родители проводят свою жизнь, не отходя от компьютера и интернета, вероятнее всего, подхватят "вирус игромании".

Полную версию беседы с кандидатом психологических наук, доцентом Московского городского педагогического университета  Ларисой Овчаренко случайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Существует ли "ген игромании", который может передаваться по наследству, и как справляться с игровой и интернет-зависимостью у детей и взрослых, объясняет психолог...

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