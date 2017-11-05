Цена нефти достигла максимума за последние два года на фоне арестов в Саудовской Аравии





Аналитики Bloomberg связывают рост котировок с беспокойством инвесторов укреплением позиций наследного принца, который выступает за сокращение квот ОПЕК.

Стоимость барреля нефти марки Brent в ходе торгов 6 ноября достигла отметки 62,87 доллара, что примерно на 1,3% выше уровня закрытия предыдущих торгов. В последний раз дороже баррель Brent стоил в начале июля 2015 года, пишет РБК.

Аналитики Bloomberg отмечают, что рост нефтяных котировок продолжается на фоне проведенных в Саудовской Аравии арестов ряда членов королевской семьи, среди которых оказался и член правления нефтяной компании Saudi Aramco, бывший глава Минфина королевства Ибрагим аль-Ассаф.

По мнению экспертов, серия арестов призвана укрепить положение наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, который известен как сторонник сокращения квот Организации стран - экспортеров нефти.

«Один из крупнейших производителей и экспортеров [нефти] переживает трансформацию своей экономики, что неизбежно влечет за собой усиление нестабильности и политических рисков, а это скажется на ценах», - пояснил аналитик Emirates Nbd Bank Эдвард Белл.

В свою очередь аналитик сиднейской CMC Market Рик Спунер назвал новости из Саудовской Аравии «немного тревожными» для нефтяных рынков. Однако, по его словам, пока нет признаков того, что происходящее может привести к перебоям с поставками нефти.

32-летний Мухаммед бен Сальман стал наследным принцем Саудовской Аравии 21 июня 2017 года в соответствии с указом своего отца, короля Сальмана, заменив на этом посту своего двоюродного брата Мухаммеда бен Наифа. В случае восшествия на престол Мухаммед бен Сальман станет первым королем Саудовской Аравии, не являющимся сыном Абдул-Азиза аль Сауда (не считая, разумеется, самого основателя династии).

24 октября 2017 года кронпринц объявил о намерении превратить страну в государство, «открытое для всех религий и всего мира». По его словам, Саудовская Аравия скоро покончит с «экстремистскими идеями».