Видеофакт: квадроциклист во время соревнований въехал в толпу зрителей

Инцидент произошел в станице Родниковской, что в Краснодарском крае. Видео аварии на YouTube выложила пользователь Наталия Абрамян, ставшая свидетельницей происшествия.



© AFP/ JEWEL SAMAD Porsche врезался в толпу людей на автошоу в США: 11 человек пострадали

На кадрах видно, как квадроциклист не справился с управлением перед поворотом, его "квадрик" вынесло на обочину, где стояли зрители. В результате как минимум несколько человек пострадали. Сам спортсмен упал со своего транспортного средства.

Также видно, что организаторы соревнований не позаботились об ограждении для зрителей – кое-где была натянута только ограничительная лента.