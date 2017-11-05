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Видеофакт: квадроциклист во время соревнований въехал в толпу зрителей

06.11.2017 15:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент произошел в станице Родниковской, что в Краснодарском крае. Видео аварии на YouTube выложила пользователь Наталия Абрамян, ставшая свидетельницей происшествия.

Видеофакт: квадроциклист во время соревнований въехал в толпу зрителей
© AFP/ JEWEL SAMAD
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На кадрах видно, как квадроциклист не справился с управлением перед поворотом, его "квадрик" вынесло на обочину, где стояли зрители. В результате как минимум несколько человек пострадали. Сам спортсмен упал со своего транспортного средства.

Также видно, что организаторы соревнований не позаботились об ограждении для зрителей – кое-где была натянута только ограничительная лента.

 
 
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Гонщик на квадроцикле врезался в толпу зрителей во время соревнований. Смотрите кадры аварии, снятые очевидцем.

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