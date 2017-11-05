Жанет о "красном дне календаря": корни этого праздника в нашем детстве /

Беларусь — единственная из стран постсоветского пространства, где сохранилось празднование Дня Октябрьской революции. В нашей стране 7 ноября — выходной и праздничный день, в то время как в других бывших республиках СССР от празднования отказались. И все же замечательно, что этот праздник у нас сохранился, убеждена белорусская певица Жанет.

"Здорово, когда в жизни людей есть как можно больше праздников, поэтому лично я замечательно отношусь к тому, что в нашем календаре этот праздник, который имеет корни из нашего детства, до сих пор отмечается", — говорит Жанет.

При этом певица отмечает, что многие современные деятели вообще не знают о том, что это за праздник.

"Для меня это какие-то приятные, яркие воспоминания. Мы нарядно одевались, у нас были гвоздики, флажки. Для нас на тот момент это было очень почетно и радостно. Это не был тот день, когда многие просто были дома. Вот как сейчас многие не могут понять и задают себе вопрос, почему это день в календаре красные и почему выходной", — отмечает Жанет.

Фрагмент беседы с певицей Жанет слушайте на радио Sputnik Беларусь.