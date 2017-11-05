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Хулиганская выходка "из 90-х" может стоить 3 лет свободы

06.11.2017 16:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Происшествие в духе эпохи первичного накопления капитала конца 1980-начала 90-х годов прошлого века случилось в Минске. С той лишь разницей, что в те времена подобное было, что называется, в порядке вещей, происходило практически на каждом шагу, и мало кого волновало. Теперь же подобная выходка никогда не останется без внимания окружающих и правоохранительных органов.

Минчанин 1972 года рождения спровоцировал драку в одном из минских кафе в Центральном районе столицы. В субботу, 3 ноября он отдыхал в заведении общепита в компании друзей. В процессе отдыха его в какой-то момент потянуло на приключения.

"Через некоторое время он подошел к столику, за которым сидели мужчина и женщина, положил на стол 100 долларов и обратился с непристойным предложением. Именно после этого между ним и мужчиной, сидевшим за столиком, произошел конфликт, переросший в драку", — рассказала Обозная.

Хулигана задержали оперативно прибывшие на сообщение сотрудники милиции. Для разбирательства мужчина был доставлен в Центральное РУВД Минска. В настоящее время в отношении 45-летнего минчанина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 УК Республики Беларусь — хулиганство. Ее санкции предусматривают лишение свободы на срок до трех лет.

Комментарий официального представителя Центрального РУВД Минска Татьяны Обозной слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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О хулиганском инциденте "из прошлого" случившемся недавно в одном из минских кафе на радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель Центрального РУВД...

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