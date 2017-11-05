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В Германии стартовала Климатическая конференция ООН

06.11.2017 17:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Известные политики и деятели искусства примут участие в 23-ей Конференции ООН по изменению климата, пишет Deutsche Welle.

В Германии стартовала Климатическая конференция ООН
© Pixabay
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Председательствует в конференции Фиджи, но проходит она с 6 по 17 ноября в Германии. Небольшой архипелаг оказался не в состоянии разместить 25 тысяч гостей, среди которых ожидаются президент Франции Эммануэль Макрон, актеры Леонардо Ди Каприо и Арнольд Шварценеггер.

Одной из тем, которой уделят особенное внимание, станет затопление тихоокеанских островных государств, вызванных именно изменениями климата в этом регионе. Ожидается участие в конференции США. Отдельное внимание уделят реализации Парижского соглашения по климату, которое предполагает снижение выбросов в атмосферу для противодействия глобальному потеплению. Соглашение было принято на конференции в Париже, но из 197 стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата Парижское соглашение ратифицировали лишь 169.

В Германии стартовала Климатическая конференция ООН
© REUTERS/ Joshua Roberts
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Беларусь входит в их число, особенно отмечается, что строительство АЭС должно способствовать выполнению взятых обязательств по снижению выбросов. А вот США, которые также подписали соглашение, столкнулись с жесткой позицией президента Дональда Трампа, настаивающего на отмене участия Штатов в данном соглашении. Он считает, что забота о климате сдерживает экономику и одним из предвыборных обещаний сделал выход США из инициативы.

Процесс выхода из соглашения занимает больше трех лет, в этом году делегация США примет участие в конференции в Бонне.

По подсчетам организация конференции обойдется больше чем в сто миллионов долларов, мероприятие пройдет на площади примерно в 55 квадратных километров.

 
Теги: Минск
 
 
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В немецком Бонне стартовала 23-я конференция ООН по изменению климата.

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