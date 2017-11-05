Петровский: Пучдемон оказался нерешительным и слабым политиком /

Члены женералитета Каталонии во главе с Карлесом Пучдемоном, ранее бежавшие в Бельгию, решением суда отпущены на поруки. Они не имеют права покидать территорию Бельгии, и обязаны сообщать властям этой страны о своем местонахождении. Очередной суд над ними должен пройти в течение 15 дней.

"Многие сходятся в том, что каталонский кризис был спровоцирован и элитами Евросоюза. Таким образом, они желали надавить на Испанию для улучшения и макроэкономических показателей, и других. Давление оказалось сильным и вышло из-под контроля, когда было объявлено об организации референдума. То, что Пучдемон в итоге выехал именно в Брюссель, косвенно говорит о том, что там ему были даны какие-то гарантии" — считает Петровский.

Политолог также не видит возможности для Испании применить против экс-главы Каталонии всю мощь репрессивной системы. Это может спровоцировать определенные эксцессы в странах Евросоюза, где, так или иначе, присутствует проблема сепаратизма, в частности, в той же Бельгии или Италии.

Официальный Мадрид предъявил Карлесу Пучдемону и его коллегам обвинение в мятеже, подрывной деятельности и растрате государственных средств. Если их вина будет доказана, на свободу они смогут выйти не раньше, чем лет через 30. По мнению политолога, это может сплотить сепаратистские силы вокруг личности Пучдемона.

Комментарий политолога Петра Петровского слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.