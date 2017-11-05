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Кагарлицкий vs Киреев: подражание Западу — это наш карго-культ

06.11.2017 18:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Грядущий юбилей Октябрьской революции остается предметом для широкой полемики в обществе, в то время как ситуация в мире только обостряет и актуализирует общественный дискурс по поводу дальнейших путей развития общества.

Кагарлицкий vs Киреев: подражание Западу — это наш карго-культ
© Sputnik/ РИА Новости
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Гости радио Sputnik Беларусь, российские политические эксперты, публицисты Борис Кагарлицкий и Владимир Киреев приводят любопытные примеры массовых заблуждений, которые перерождаются в тупиковые культы, дезориентируют социум и тормозят общественное развитие. 

"Что такое карго-культ? Во время Второй мировой войны американцы построили большое количество военных баз на островах Тихого океана, где местные примитивные племена никогда не видели белых людей. И тут появляются американцы и вносят в их жизнь подарки в виде еды, одежды и "огненной воды", которые коренным образом и моментально преображают их многовековой уклад. Война закончилась, белые люди улетели, и что же стали делать аборигены? Они попытались воспроизвести все, что видели у американцев — самолеты, диспетчерские службы, все в натуральную величину и в мельчайших деталях. Но все это было сделано из соломы. То есть они применили формальную логику, которая оказалась неадекватной в текущей ситуации", — рассказывает Киреев.

Кагарлицкий vs Киреев: подражание Западу — это наш карго-культ
© Sputnik/ Алексей Тихомиров
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По мнению Бориса Кагарлицкого, многие экономисты, которые призывают воспроизводить в наших реалиях западные либеральные модели, тоже являются приверженцами карго-культа. Парадокс в том, что заимствование западных институтов происходит тогда, когда они приходят в упадок на самом Западе. В то же время Октябрьская революция была воплощенной модернизацией и шагом, который опережал весь мировой мейнстрим. Сегодня важно сделать объективные выводы из истории и заменить массовый карго-культ на самостоятельный, адекватный путь дальнейшего развития.  

Фрагмент беседы с российскими политологами Борисом Кагарлицким и Владимиром Киреевым слушайте в звукозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Накануне 100-летнего юбилея Октябрьской революции российские политологи Владимир Киреев и Борис Кагарлицкий образно рассказывают о тупиковых путях развития...

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