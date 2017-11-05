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Девушка-инженер оказалась порноактрисой – пользователи сети сожалеют

06.11.2017 18:52 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Пользователи Telegram-канала "Двач" выяснили, что белоруска инженер Дарья Банадысеева подрабатывает порноактрисой и вебкам-моделью.

Девушка-инженер оказалась порноактрисой – пользователи сети сожалеют
© Sputnik/
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Пользователи предположили, что демонстрируя себя перед камерой, девушка зарабатывает больше среднестатистического инженера в Беларуси.

Некоторые пользователи предположили, что с учетом строгого законодательства в отношении распространения порнографии в Беларуси, делом могут заняться соответствующие органы.

Некоторые пользователи встали на защиту Банадысевой, подчеркнув, что она имеет право выбирать способ заработка.

"Мамкины травители, настало время делать уроки", — написал один из пользователей.

Девушке пришлось избавиться от аккаунтов в социальных сетях. Прежде девушка работала инженером в одном из медицинских центров. Ей двадцать шесть лет, прежде она давала интервью одному из белорусских порталов о том, с какими сложностями сталкиваются девушки-инженеры в Беларуси, и рассказывала о специфике работы в такой мужской профессии.

 
Теги: Минск
 
 
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Пользователи канала "Двач" выяснили, что инженер из Беларуси подрабатывает вебкам-моделью.

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