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Девушка-инженер оказалась порноактрисой – пользователи сети сожалеют
06.11.2017 18:52 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Пользователи
Пользователи предположили, что демонстрируя себя перед камерой, девушка зарабатывает больше среднестатистического инженера в Беларуси.
Некоторые пользователи предположили, что с учетом строгого законодательства в отношении распространения порнографии в Беларуси, делом могут заняться соответствующие органы.
Некоторые пользователи встали на защиту Банадысевой, подчеркнув, что она имеет право выбирать способ заработка.
"Мамкины травители, настало время делать уроки", — написал один из пользователей.
Девушке пришлось избавиться от аккаунтов в социальных сетях. Прежде девушка работала инженером в одном из медицинских центров. Ей двадцать шесть лет, прежде она давала интервью одному из белорусских порталов о том, с какими сложностями сталкиваются девушки-инженеры в Беларуси, и рассказывала о специфике работы в такой мужской профессии.
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Пользователи канала "Двач" выяснили, что инженер из Беларуси подрабатывает вебкам-моделью.
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