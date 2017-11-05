Девушка-инженер оказалась порноактрисой – пользователи сети сожалеют

МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Пользователи Telegram-канала "Двач" выяснили, что белоруска инженер Дарья Банадысеева подрабатывает порноактрисой и вебкам-моделью.

Пользователи предположили, что демонстрируя себя перед камерой, девушка зарабатывает больше среднестатистического инженера в Беларуси.

Некоторые пользователи предположили, что с учетом строгого законодательства в отношении распространения порнографии в Беларуси, делом могут заняться соответствующие органы.

Некоторые пользователи встали на защиту Банадысевой, подчеркнув, что она имеет право выбирать способ заработка.

"Мамкины травители, настало время делать уроки", — написал один из пользователей.

Девушке пришлось избавиться от аккаунтов в социальных сетях. Прежде девушка работала инженером в одном из медицинских центров. Ей двадцать шесть лет, прежде она давала интервью одному из белорусских порталов о том, с какими сложностями сталкиваются девушки-инженеры в Беларуси, и рассказывала о специфике работы в такой мужской профессии.