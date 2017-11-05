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Основатель Amazon продал акции за $1,1 миллиарда

06.11.2017 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Основатель компании Amazon Джефф Безос на минувшей неделе 3 ноября продал миллион акций компании на 1,1 млрд. долларов и вновь стал самым богатым человеком в мире, пишет журнал Forbes.

Основатель Amazon продал акции за ,1 миллиарда
© AP/ Nati Harnik
На день и на полмиллиона: Джефф Безос снова не самый богатый

В минувшую пятницу состояние миллиардера достигло 93,7 миллиарда долларов, что больше чем состояние сооснователя корпорации Microsoft Билла Гейтса на 4,1 миллиарда долларов.

Безос второй раз за год продает акции своей компании, в прошлый раз это произошло в мае. Оплатив налоги, Безос на этот раз получил 840 миллионов чистой прибыли. Всего за год Безос продал акций компании почти на 2 миллиарда долларов.

Но и теперь он остается самым крупным акционером компании. Некоторое время Безос спорил с Гейтсом за первое место в списке самых богатых людей мира.

Впервые в список богатейших людей он попал в 1998 году благодаря Amazon. С тех пор Безос не просто разбогател, но и стал филантропом, недавно заявив, что планирует больше средств выделять на благотворительность.

 
Теги: Минск
 
 
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На протяжении прошлой недели Джефф Безос был самым богатым человеком мира.

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