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БНТУ сократит срок обучения студентов

06.11.2017 19:18 — Разное | Ежедневник  
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БНТУ сократит срок обучения студентов

В Белорусском национальном техническом университете со следующего учебного года сократят срок обучения по большинству специальностей.

Как сообщил БЕЛТА первый проректор БНТУ Георгий Вершина, сокращения сроков обучения не коснутся 14 специальностей, в том числе связанных с горным делом, атомной энергетикой.

"Что касается технологического, экономического, бизнес-направлений, то учебные планы перерабатываются. Уже со следующего года срок обучения на специальностях этих профилей станет меньше. Такая возможность с учетом внедрения в учебный процесс информационных, цифровых технологий имеется", - сказал первый проректор.

Как сообщалось, в начале этого года министр образования Игорь Карпенко в общении с журналистами анонсировал сокращение сроков обучения по некоторым специальностям в учреждениях высшего образования. В Беларуси уже практикуется подготовка специалистов в течение 4-4,5 года. Но, как отмечал министр, есть еще около 50 специальностей, где можно предусмотреть перевод на такой же срок обучения.

 
 
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В Белорусском национальном техническом университете со следующего учебного года сократят срок обучения по большинству специальностей.

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