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Назван новый самый быстрый серийный автомобиль

06.11.2017 22:54 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Суперкар Koenigsegg Agera RS набрал скорость в 447 км/час. Производитель оснащает машину пятилитровым двигателем мощностью в 1360 лошадиных сил

Koenigsegg удалось побить рекорд скорости 2010 года. Тогда Bugatti Veyron Super Sport разогнался до 431 км/час.

Смотрите на видео, как шведский суперкар устанавливает рекорд скорости.

 
 
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Шведский производитель суперкаров Koenigsegg заявил о рекорде скорости для машин серийного выпуска. На YouTube размещена запись рекордного заезда.

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