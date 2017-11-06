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Назван новый самый быстрый серийный автомобиль
06.11.2017 22:54 — Разное | Sputnik Беларусь
Суперкар Koenigsegg Agera RS набрал скорость в 447 км/час. Производитель оснащает машину пятилитровым двигателем мощностью в 1360 лошадиных сил
Koenigsegg удалось побить рекорд скорости 2010 года. Тогда Bugatti Veyron Super Sport разогнался до 431 км/час.
Смотрите на видео, как шведский суперкар устанавливает рекорд скорости.
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Шведский производитель суперкаров Koenigsegg заявил о рекорде скорости для машин серийного выпуска. На YouTube размещена запись рекордного заезда.
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