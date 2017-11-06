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Схватку пумы и скунса сняли в Канаде

06.11.2017 22:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В ролике видно, что пума тихо крадется к предполагаемой добыче, которая медленно идет и ничего не подозревает поначалу.

Схватку пумы и скунса сняли в Канаде
YouTube / Quintin van der Merwe
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Затем скунс замечает, что на него ведут охоту и бесстрашно бросается на горного льва.

Пума была вынуждена экстренно ретироваться и скрываться в кустарнике.

Автор видео рассказал в комментарии к видео, что снял свой ролик рядом с городом Калгари в Канаде.

 
 
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В сети появилось видео, на котором бесстрашный скунс обращает в бегство горного льва в Канаде.

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