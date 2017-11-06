Схватку пумы и скунса сняли в Канаде

В ролике видно, что пума тихо крадется к предполагаемой добыче, которая медленно идет и ничего не подозревает поначалу.



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Затем скунс замечает, что на него ведут охоту и бесстрашно бросается на горного льва.

Пума была вынуждена экстренно ретироваться и скрываться в кустарнике.

Автор видео рассказал в комментарии к видео, что снял свой ролик рядом с городом Калгари в Канаде.