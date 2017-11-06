Кебич рассказал антисоветский анекдот

Первый премьер-министр независимой Беларуси, проигравший президентский пост Александру Лукашенко в 1994-м, Кебич в советское время успел побыть директором станкостроительного завода имени Кирова и председателем Госплана БССР. Сделал внушительную карьеру.



© Sputnik/ Сергей Пушкин Кебич уже не поет Интернационал и рассказывает антисоветские анекдоты

Сегодня он совершенно не тоскует без больших демонстраций на 7 ноября. Считает нормальным, что столетия революции бывшая советская общественность отметит без масштабных торжеств.

"Потому что чем больше времени проходит, тем события, какими бы важными они не были, забываются. Ну давайте так — кому сегодня из молодежи нужен этот Ленин и эта Октябрьская революция? Абсолютно никому. Это так — исторический факт. Для них что нашествие Батыя или Чингисхана, что Октябрьская революция — это одно и то же. Мне кажется, это нормальный ход истории", — признался Кебич.

Он убежден, что в школах о революции и советском времени надо рассказывать, в том числе и негатив.

В завершении беседы бывший премьер рассказал "антисоветский" анекдот-загадку.