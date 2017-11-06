Лукашенко поздравил белорусов со 100-летием Октября

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После того, как в этом году власти Кыргызстана вычеркнули 7 ноября из списка национальных праздников, единственной бывшей республикой СССР, отмечающей день Великого Октября, осталась Беларусь.

Накануне «красной даты» белорусов «со знаменательной датой – 100-летним юбилеем Октябрьской революции» поздравил Александр Лукашенко.

«В мировой истории есть вехи и события, которые влияют на судьбы народов, предопределяя их дальнейшее развитие, - говорится в поздравлении. - Октябрь 1917 года ознаменован появлением на политической карте страны с принципиально новым укладом и провозглашением права наций на самоопределение».

«Сформированные в период Советского Союза социально-экономические принципы легли в основу развития промышленного, научного, сельскохозяйственного и социального потенциала современного белорусского государства», - отметил глава государства.

В завершение президент пожелал белорусам «крепкого здоровья, мира и успехов в труде на благо нашего Отечества».