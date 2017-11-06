ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко поздравил белорусов со 100-летием Октября

07.11.2017 09:48 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Лукашенко поздравил белорусов со 100-летием Октября

bnp.by

После того, как в этом году власти Кыргызстана вычеркнули 7 ноября из списка национальных праздников, единственной бывшей республикой СССР, отмечающей день Великого Октября, осталась Беларусь.

Накануне «красной даты» белорусов «со знаменательной датой – 100-летним юбилеем Октябрьской революции» поздравил Александр Лукашенко.

«В мировой истории есть вехи и события, которые влияют на судьбы народов, предопределяя их дальнейшее развитие, - говорится в поздравлении. - Октябрь 1917 года ознаменован появлением на политической карте страны с принципиально новым укладом и провозглашением права наций на самоопределение».

«Сформированные в период Советского Союза социально-экономические принципы легли в основу развития промышленного, научного, сельскохозяйственного и социального потенциала современного белорусского государства», - отметил глава государства.

В завершение президент пожелал белорусам «крепкого здоровья, мира и успехов в труде на благо нашего Отечества». 

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После того, как в этом году власти Кыргызстана вычеркнули 7 ноября из списка национальных праздников, единственной бывшей республикой СССР, отмечающей день...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Аршавин изменил второй жене и пожалел
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика