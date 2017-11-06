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В Сирии ранены четыре российских журналиста
07.11.2017 09:32 — Разное | Ежедневник
Lefteris Pitarakis / AP
При подрыве террористами в Сирии управляемого фугаса ранения получили четверо журналистов российских телеканалов «Звезда» и НТВ, а также пятеро военнослужащих. Все они эвакуированы на авиабазу «Хмеймим».
В Сирии в результате подрыва террористами управляемого фугаса пострадали четверо российских журналистов телеканалов «Звезда» и НТВ, а также пятеро военнослужащих. Об этом со ссылкой на заявление Минобороны сообщает
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При подрыве террористами в Сирии управляемого фугаса ранения получили четверо журналистов российских телеканалов «Звезда» и НТВ, а также пятеро военнослужащих....
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