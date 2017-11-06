В Сирии ранены четыре российских журналиста



Lefteris Pitarakis / AP

При подрыве террористами в Сирии управляемого фугаса ранения получили четверо журналистов российских телеканалов «Звезда» и НТВ, а также пятеро военнослужащих. Все они эвакуированы на авиабазу «Хмеймим».

В Сирии в результате подрыва террористами управляемого фугаса пострадали четверо российских журналистов телеканалов «Звезда» и НТВ, а также пятеро военнослужащих. Об этом со ссылкой на заявление Минобороны сообщает РБК.



Инцидент, по данным военного ведомства, произошел «во время работы представителей российских СМИ в одном из жилых кварталов Дейр-эз-Зора».



«В результате взрыва пострадали четверо российских журналистов: Илья Ушенин (НТВ), Тимур Воронов (НТВ), Константин Худолеев («Звезда») и Дмитрий Стародубский («Звезда»), а также пятеро военнослужащих российского Международного противоминного центра, осуществлявших разминирование местности», — уточнили в министерстве.



В настоящий момент все они, по данным Минобороны, эвакуированы на российскую авиабазу «Хмеймим». Там им была оказана необходимая медицинская помощь. Согласно докладу медиков, жизни пострадавших ничего не угрожает, заключили в российском министерстве.



«Мы внимательно следим за судьбой наших коллег — корреспондента НТВ Ильи Ушенина и оператора Тимура Воронова», — заявили в свою очередь на НТВ. «Ребята живы, и это главное. Сейчас для нас самое важное, чтобы они скорее вернулись домой», — отметили представители телеканала.​



