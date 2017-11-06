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Мартынов: как и почему произошла Революция 1917 года

07.11.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В начале 20-го века Российская империя постепенно становилась сверхдержавой, показывая безумные по тем временам темпы развития и имела перспективу стать единственной сверхдержавой мира, рассказал на радио Sputnik директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. 

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© Sputnik/
Без Матильды и Распутина: каким запомнил Могилев последнего русского царя

"По одной из версий историков, именно по этой причине  Россию всеми силами втягивали в разные сомнительные мероприятия, в том числе, и в противоестественный союз в Первой мировой войне. Первая мировая война остановила по факту это развитие", — сказал Мартынов.

Кроме того, многие достижения и успехи большевиков уже после захвата власти, во-многом, были проектами еще довоенного времени, сказал эксперт, приведя в пример электрификацию всей страны.

"А в чем успех большевиков, во-первых, у них не было никаких рефлексий, но была цель. Они, говоря молодежным языком, "не грузились" какими-то моральными принципами или переживаниями.  Во-вторых, они с удовольствием взяли на вооружение все те социальные технологии, которые были и до этого, просто поменяв слова. Православное сознание основной массы российских подданных они положили на свою идеологию. В определенном смысле, у них появился свой Христос — добрый дедушка Ленин, который пострадал за всех. И в этом было очень много от религии", — сказал Мартынов.

Комментарий директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Могилев
 
 
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