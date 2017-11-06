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Кебич о том, как праздновал, и почему до сих пор празднует 7 ноября
07.11.2017 11:03 — Разное | Sputnik Беларусь
"Да, я поднимаю. Хотя бы за то, что, если бы не революция, моя бы судьбы была бы решена — я смерд, и моя доля только земля, тот маленький кусочек землицы, который мне, может быть, и достался. То есть Октябрьская революция сделала большой сдвиг с точки зрения социальной, с точки зрения равноправия народа", — объяснил Кебич.
© Sputnik/ Вера Дашкевич, Александр Шурмелев
Он вспоминает, что, когда он работал директором Минского станкостроительного завода имени Кирова, заводчан не надо было уговаривать поучаствовать в праздничной демонстрации.
"Люди шли сами. Правда, у каждого было здесь — во внутреннем кармане — бутылочка. И потом они расходились по дворам и отмечали. Но это же радость была", — поделился воспоминанием Кебич.
Рассказ бывшего премьер-министра Беларуси смотрите на видео.
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