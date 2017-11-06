Кебич о том, как праздновал, и почему до сих пор празднует 7 ноября

"Да, я поднимаю. Хотя бы за то, что, если бы не революция, моя бы судьбы была бы решена — я смерд, и моя доля только земля, тот маленький кусочек землицы, который мне, может быть, и достался. То есть Октябрьская революция сделала большой сдвиг с точки зрения социальной, с точки зрения равноправия народа", — объяснил Кебич.



© Sputnik/ Вера Дашкевич, Александр Шурмелев Кебич рассказал антисоветский анекдот

Он вспоминает, что, когда он работал директором Минского станкостроительного завода имени Кирова, заводчан не надо было уговаривать поучаствовать в праздничной демонстрации.

"Люди шли сами. Правда, у каждого было здесь — во внутреннем кармане — бутылочка. И потом они расходились по дворам и отмечали. Но это же радость была", — поделился воспоминанием Кебич.

Рассказ бывшего премьер-министра Беларуси смотрите на видео.