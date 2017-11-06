Валютные запасы белорусов продолжают таять



telegraf.by

По итогам января-октября разница в продаже-покупке населением наличной и безналичной валюты составила 1,735 млрд долларов.

Как свидетельствуют данные Национального банка, с начала года население продало наличной и безналичной валюты на 6,923 млрд долларов, а приобрело га 5,188 млрд долларов.

Что касается юрлиц, то резиденты Беларуси в январе-октябре продали иностранной валюты на 14,987 млрд долларов, а купили на 15,46 млрд долларов.

Нерезидентами Беларуси за десять месяцев было продано валюты на 417,9 млн долларов, а приобретено на 143,89 млн долларов.