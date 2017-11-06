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Тест: 12 оттенков Ленина
07.11.2017 12:06 — Разное | Sputnik Беларусь
Седьмого ноября исполняется 100 лет со дня "Октябрьского переворота", когда под предводительством Владимира Ленина на смену буржуазному правительству пришло пролетарское.
В Советском Союзе было снято множество картин о роли в истории и личности вождя мирового пролетариата. В те времена возможность сыграть Ленина считалась для актера знаком высокого доверия, оказанного руководством партии. В советские годы произведения искусства и литературы, посвященные вождю, составляли целую Лениниану.
Примечательно, что первым в кино исполнил роль Ульянова-Ленина не профессиональный актер, а простой рабочий Василий Никандров. Картина вышла в 1927 году и называлась "Октябрь". Фильмы про Ленина и сегодня пользуются популярностью, конечно, с поправкой на образ Владимира Ильича.
К 100-летию Октябрьской революции на экраны
Sputnik предлагает узнать актеров, в разные времена сыгравших Ленина. Не пропустите среди художественных кадров и реальный снимок революционера.
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