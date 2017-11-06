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Очереди на границе: в Литву пытаются выехать почти 400 фур
07.11.2017 12:29 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Почти 400 грузовых автомобилей скопились в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе, свидетельствуют данные, размещенные на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси.
Очереди на границе начали образовываться в конце прошлой недели. В ГПК предупредили о проблемах с пересечением границы на литовском и польском направлениях. Пограничники пояснили, что ситуация осложняется из-за "неритмичной работы сопредельных пунктов пропуска".
Согласно данным на 12:00 7 ноября, в ПП на белорусско-литовской границе стоят 375 фур:
Всего десять грузовиков в ПП "Урбаны" на границе с Латвией. 54 большегруза стоят в "Берестовице" на белорусско-польской границе. Кроме того, на этом на этом направлении наблюдаются очереди из легковушек: 52 – в "Брузгах", 160 — в "Бресте".
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Больше всего машин, по информации пограничников, в пункте пропуска "Бенякони".
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