Очереди на границе: в Литву пытаются выехать почти 400 фур

МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Почти 400 грузовых автомобилей скопились в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе, свидетельствуют данные, размещенные на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси.

Очереди на границе начали образовываться в конце прошлой недели. В ГПК предупредили о проблемах с пересечением границы на литовском и польском направлениях. Пограничники пояснили, что ситуация осложняется из-за "неритмичной работы сопредельных пунктов пропуска".

Согласно данным на 12:00 7 ноября, в ПП на белорусско-литовской границе стоят 375 фур:

"Котловка" – 30

"Каменный Лог" – 130

"Бенякони" – 133

"Привалка" — 82

Всего десять грузовиков в ПП "Урбаны" на границе с Латвией. 54 большегруза стоят в "Берестовице" на белорусско-польской границе. Кроме того, на этом на этом направлении наблюдаются очереди из легковушек: 52 – в "Брузгах", 160 — в "Бресте".