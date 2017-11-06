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Борткевич о праздновании 7 ноября: жалко, что нет демонстрации

07.11.2017 13:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Празднование 7 ноября в советские времена всегда было масштабным и очень радостным, поделился воспоминаниями знаменитый певец, золотой голос "Песняров", заслуженный артист страны Леонид Борткевич.  

Борткевич о праздновании 7 ноября: жалко, что нет демонстрации
© Sputnik/ РИА Новости
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"У нас это был всегда праздник, всегда была демонстрация, и эта радость была. Это было такое государство, конечно жалеем, что оно разрушилось. И все всегда дружили, всегда песни и музыка", — рассказал артист.

Собеседник Sputnik особо отметил — он очень доволен тем, что празднование не забыли и сегодня. Беларусь — единственная из постсоветских стран сохранила праздничный и выходной день 7 ноября, в остальных странах от праздника отказались.

"Просто потрясающий праздник, и слава богу, его не забыли и у нас до сих пор празднуют. Единственное, жалко, что нет демонстраций, после которых мы собирались всем двором. Я не знаю, как без этого сейчас молодежь живет", — отметил Борткевич.

Комментарий заслуженного артиста Беларуси Леонида Борткевича слушайте на радио Sputnik Беларусь. 

 
 
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Заслуженный артист Беларуси, золотой голос ансамбля "Песняры" Леонид Борткевич рассказал радио Sputnik Беларусь, как раньше праздновал 7 ноября и о чем жалеет в...

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