Семин: "буржуазная" стабильность – зыбкая идея для развития общества /

Юбилей Октябрьской революции продолжает обсуждаться в СМИ, экспертных сообществах, теле- и радиопрограммах. Дебаты ведутся о значении революции, об уникальном советском опыте и о том, отчего же рухнул Советский Союз — социалистическая супердержава.

Минске" title="Реквием по Ленину представили в Минске" class="">

Минске" title="Реквием по Ленину представили в Минске" class=""> © Sputnik/ Станислав Андросик / Александр Шурмелев Видеофакт: реквием по Ленину представили в Минске

На этот раз собеседником радио Sputnik Беларусь стал известный российский тележурналист, публицист, ведущий программы "Агитпроп" на телеканале "Россия 24" Константин Семин, который имеет четкую позицию в отношении событий 1917 года и всего периода советской истории.

"До недавнего времени людям казалось, что та буржуазная стабильность, которая их окружает, возможность богатеть, накапливать жир, улучшать качество жизни, выезжать на курорты, развивать карьеру казалась незыблемой. А все, что происходило до 1991 года, что происходило в 1917 году, был "морок", глупости, кровавый эксперимент, отклонение от магистральной дороги развития человечества. А дорога эта представлялась и представляется многим до сих пор в виде идеально ровного "хайвэя", на котором государству остается только не вмешиваться. Но жизнь устроена по-другому, и я пытаюсь своей работой, публицистикой сдернуть людей с небес на землю, объяснить, что жизнь состоит из других вещей, которые никуда с развитием технологии и цивилизации не деваются", — говорит Семин.

Беседу с тележурналистом Константином Семиным слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.