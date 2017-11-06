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В Гомеле на 7 ноября заложили новую капсулу с посланием потомкам

07.11.2017 14:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Накануне столетнего юбилея Октябрьской революции выяснилось, что заложенная 50 лет назад на гомельском Кургане Славы капсула с посланием потомкам в 2017 год сохранилась нетронутой. Поэтому было решено ее торжественно изъять, и зачитать текст послания.

Руководство города решило новую капсулу времени в курган не закладывать. Однако в редакции гомельской газеты "Советский Район" возникла идея составить свое, народное, послание из приветов и пожеланий горожан. Клич был брошен в социальные сети.

"В 10 часов утра на Кургане Славы была поднята из земли капсула, заложенная при открытии памятника. Было очень много зрителей, свидетели открытия Кургана в 1967 году, тогдашние школьники окрестных школ, от имени которых писалось обращение в 2017 год. Капсулу достали не вскрывая ее, текст послания зачитали для собравшихся по тексту, сохранившемуся в архивах" — рассказала Коломиец.

Капсулу, извлеченную из Кургана Славы, на броневике повезли в центр города, на площадь Ленина, где сегодня организованы народные гулянья, реконструкция Октябрьских событий, и времен Советского союза. Новая капсула времени с посланием в 2067 год была заложена на митинге, который начался в 11:00.

Комментарий главного редактора гомельской газеты "Советский район" Светланы Коломиец слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Гомель
 
 
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О том, как в Гомеле отмечают 100-летнюю годовщину Октябрьской революции, радио Sputnik Беларусь рассказала руководитель гомельского издания "Советский Район" Светлана...

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