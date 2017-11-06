В Минске отпраздновали 100 лет Октябрьской революции

Во вторник, 7 ноября, на площади Независимости в Минске состоялась церемония возложения цветов к памятнику Владимира Ленина. Участие в мероприятии приняли несколько сотен человек. Вместе с руководством КПБ цветы в подножию монумента принесли студенты столичных вузов, руководство города, представители общественных организаций.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с праздников. "Сегодня мы живем в суверенной, независимой стране. Своим умом, талантом и трудолюбием строим сильное, стабильное государство, в котором главной ценностью является человек — настоящий патриот и хозяин родной земли", — подчеркнул в своем поздравлении Лукашенко.

Всем радостно: как праздновали годовщины революции прежде >>