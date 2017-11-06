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В Минске отпраздновали 100 лет Октябрьской революции
07.11.2017 15:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Во вторник, 7 ноября, на площади Независимости в Минске состоялась церемония возложения цветов к памятнику Владимира Ленина. Участие в мероприятии приняли несколько сотен человек. Вместе с руководством КПБ цветы в подножию монумента принесли студенты столичных вузов, руководство города, представители общественных организаций.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с праздников. "Сегодня мы живем в суверенной, независимой стране. Своим умом, талантом и трудолюбием строим сильное, стабильное государство, в котором главной ценностью является человек — настоящий патриот и хозяин родной земли", — подчеркнул в своем поздравлении Лукашенко.
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Беларусь отмечает 100-летие Октябрьской революции. Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие моменты с традиционной акции в центре Минска по случаю праздника.
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