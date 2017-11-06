AliExpress ускоряется в России

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Китайская торговая площадка AliExpress с 11 ноября намерена сократить максимальный срок доставки товаров в Россию с 45 до 10 дней.

Как сообщили “Коммерсанту» в компании, для ускорения срока доставки AliExpress задействует логистическую компанию Cainiao, которая вместе с AliExpress входит в группу Alibaba.

Помимо этого все посылки будут собираться на складах компании в Китае, поэтому заказы будут отправлять не продавцы, а сама AliExpress.

Директор по развитию бизнеса компании в РФ и странах СНГ Марк Завадский заявил, что постоянно растущий объем продаж делает необходимым модифицирование ситуации с доставкой, а Россия остается одним из самых активных рынков для AliExpress.