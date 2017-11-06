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AliExpress ускоряется в России
07.11.2017 15:00 — Разное | Ежедневник
mos.news
Китайская торговая площадка AliExpress с 11 ноября намерена сократить максимальный срок доставки товаров в Россию с 45 до 10 дней.
Как сообщили
Помимо этого все посылки будут собираться на складах компании в Китае, поэтому заказы будут отправлять не продавцы, а сама AliExpress.
Директор по развитию бизнеса компании в РФ и странах СНГ Марк Завадский заявил, что постоянно растущий объем продаж делает необходимым модифицирование ситуации с доставкой, а Россия остается одним из самых активных рынков для AliExpress.
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Китайская торговая площадка AliExpress с 11 ноября намерена сократить максимальный срок доставки товаров в Россию с 45 до 10 дней.
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