Бородатые коммунисты из США отметили в Минске день революции

Коммунисты-ленинцы, которым Минюст Беларуси уже более пять раз отказал в регистрации партии, провели уличную акцию, посвященную 100-летию Октябрьской революции.

По традиции 7 ноября в Минске к памятнику Ленину возлагают цветы и венки. В Беларуси есть несколько течений коммунистов, так называемые официальные коммунисты, коммунисты, придерживающиеся "левых" взглядов, и национал-большевики. Мероприятия в день Октябрьской революции на площади Независимости они проводят в разное время и уходят с площади до того, как появится колонна оппонентов. Сегодня, в день 100-летия революции, на площади Независимости было два колоритных мужчины с длинными бородами, которые приняли участие в мероприятиях всех течений белорусских коммунистов. Оказалось, что это два представителя компартии из США.

Корреспонденты Sputnik поговорили с ними о впечатлениях от увиденного.

Дейсон Даниэль Планк рассказал, что они приехали в Беларусь десять лет назад, открыли здесь школу английского языка. Он считает Октябрьскую революцию "самым важным событием в истории человечества". Рассказывая о своих впечатлениях от Минска 7 ноября, он сказал, что думал, что будет больше людей. "Хотелось, чтобы люди не считали это просто выходным днем", – сказал коммунист из Нью-Йорка.

В свою очередь сопредседатель оргкомитета по созданию Белорусской коммунистической партии трудящихся Леонид Школьников рассказал, чем для него является Октябрьская революция. "Мы стали строить коммунизм, но на этом этапе победила контрреволюция. Мы считаем, что должны преодолеть мирным революционным путем эту контрреволюцию и возобновить строительство коммунизма", – сказал Школьников.

Говоря о мероприятиях 7 ноября, собеседник Sputnik заявил, что кроме официоза на площади, "будет и душевная часть: соберемся и поднимем тост – за Великой Октябрь и коммунизм".

Представительница более молодого поколения белорусских коммунистов Надежда Ермакова, которая является членом республиканского общественного объединения "За Союз и Коммунистическую партию Союза", членом КПСС, не считает этот день праздником

"Я бы не сказала, что это праздник, это просто дата. Праздновать сейчас нечего. Когда восстановим Советский Союз, тогда мы и будем праздновать эту дату", – сказала она.