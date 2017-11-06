Американские коммунисты тоже возложили цветы в Минске 7 ноября

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В Минске традиционно возложили цветы к памятнику Ленину в годовщину Октябрьской революции. Безусловно, 100-летие этого события было особенным. 7 ноября на площади Независимости прошла по-настоящему международная акция памяти. Среди участников мы встретили коммуниста из США Джейсона Дэниэла Планка, который уже несколько лет живет в Беларуси.

"Октябрьская революция была самым важным событием в истории человечества. К сожалению, сто лет прошло – и у нас нет ничего. Тяжело поверить, что сто лет назад было такое движение, столько людей отдали свою жизнь за братство, справедливость и коммунизм. Хотелось бы, чтобы люди не считали это просто выходным днем", – сказал Планк.

Планк приехал в Беларусь четыре года назад из Нью-Йорка. Не так давно он с друзьями открыл в Минске школу английского языка.

Беседу с американским коммунистом Джейсоном Дэниэлом Планком слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

Всего в праздновании Октябрьской революции в Минске на площади Независимости приняли около 700 человек, в основном это были активисты Коммунистической партии Беларуси (КПБ).