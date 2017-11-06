Ярушин: 7 ноября на демонстрацию меня вел папа, а обратно я его

Ярушин: 7 ноября на демонстрации меня вел папа, а обратно я его /

Дата 7 ноября — это действительно "красный день календаря" для легендарного советского ансамбля "Ариэль", поскольку именно в этот день в 1970 году был создан музыкальный коллектив, рассказал на радио Sputnik Беларусь руководитель ансамбля Валерий Ярушин.

"Мы тогда собрались за праздничным столом и подумали, что этот праздник будет вечным", — поделился воспоминаниями Ярушин.

Руководитель ансамбля также рассказал о том, какие воспоминания о главном празднике в СССР сохранились у него с детских лет.

"Я помню потрясающе, как папа меня водил с собой на демонстрации, а обратно я его, потому что они же там по шкалику распивали. Весело было, какое-то бесшабашное время, орали "ура", с гармошками и танцами знакомились, потом садились за праздничный стол, самое народное было время", — рассказал Ярушин.

Беседу с руководителем легендарного ансамбля "Ариэль" Валерием Ярушиным слушайте на радио Sputnik Беларусь.