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Ярушин: 7 ноября на демонстрацию меня вел папа, а обратно я его

07.11.2017 17:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Дата 7 ноября — это действительно "красный день календаря" для легендарного советского ансамбля "Ариэль", поскольку именно в этот день в 1970 году был создан  музыкальный коллектив, рассказал на радио Sputnik Беларусь руководитель ансамбля Валерий Ярушин. 

Ярушин: 7 ноября на демонстрацию меня вел папа, а обратно я его
© Sputnik/ РИА Новости
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"Мы тогда собрались за праздничным столом и подумали, что этот праздник будет вечным", — поделился воспоминаниями Ярушин.

Руководитель ансамбля также рассказал о том, какие воспоминания о главном празднике в СССР сохранились у него с детских лет.

"Я помню потрясающе, как папа меня водил с собой на демонстрации, а обратно я его, потому что они же там по шкалику распивали. Весело было, какое-то бесшабашное время, орали "ура", с гармошками и танцами знакомились, потом садились за праздничный стол, самое народное было время", — рассказал Ярушин.

Беседу с руководителем легендарного ансамбля "Ариэль" Валерием Ярушиным слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Руководитель легендарного советского ансамбля "Ариэль" Валерий Ярушин рассказал Sputnik о том, что 7 ноября — это главный праздник, потому что это день рождения...

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