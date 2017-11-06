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Ярушин: 7 ноября на демонстрацию меня вел папа, а обратно я его
07.11.2017 17:20 — Разное | Sputnik Беларусь
Дата 7 ноября — это действительно "красный день календаря" для легендарного советского ансамбля "Ариэль", поскольку именно в этот день в 1970 году был создан музыкальный коллектив, рассказал на радио Sputnik Беларусь руководитель ансамбля Валерий Ярушин.
© Sputnik/ РИА Новости
"Мы тогда собрались за праздничным столом и подумали, что этот праздник будет вечным", — поделился воспоминаниями Ярушин.
Руководитель ансамбля также рассказал о том, какие воспоминания о главном празднике в СССР сохранились у него с детских лет.
"Я помню потрясающе, как папа меня водил с собой на демонстрации, а обратно я его, потому что они же там по шкалику распивали. Весело было, какое-то бесшабашное время, орали "ура", с гармошками и танцами знакомились, потом садились за праздничный стол, самое народное было время", — рассказал Ярушин.
Беседу с руководителем легендарного ансамбля "Ариэль" Валерием Ярушиным слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Руководитель легендарного советского ансамбля "Ариэль" Валерий Ярушин рассказал Sputnik о том, что 7 ноября — это главный праздник, потому что это день рождения...
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