Видеофакт: машина загорелась во время движения в Бресте

Инцидент в областном центре произошел во вторник днем на улице Луцкой. По информации очевидцев, автомобиль выехал с дворовой территории, и у него из-под капота пошел дым.

Возгорание потушили остановившиеся водители других авто и оперативно прибывшие на место ЧП пожарные расчеты.