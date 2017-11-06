Nielsen: доля нелегальных сигарет из Беларуси на российском рынке выросла вдвое

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Доля нелегально продающихся в России сигарет гродненской фабрики «Неман» (Беларусь) в третьем квартале достигла 1,58%. Их продажи на российском рынке уже превысили объемы корейской KT&G — производителя сигарет Esse.

Общая доля незаконно реализуемых в РФ сигарет за последний год выросла почти вдвое, до 4,5%, пишет «Коммерсант».

В распоряжении “Ъ” оказалось ежегодное исследование рынка нелегальных сигарет в России, проведенного Nielsen по заказу Philip Morris International (PMI), JTI, «БАТ Россия» и Imperial Tobacco Group. Из него следует: в третьем квартале 2017 года основной объем нелегальных сигарет, как и прежде, пришелся на продукцию из Беларуси. Но если год назад ее доля была примерно 0,9% от всего российского табачного рынка, то теперь она выросла более чем в два раза, достигнув 1,89%. Большая часть незаконно ввезенных в Россию белорусских сигарет (1,58%) выпускается на гродненской табачной фабрике «Неман» (марки NZ, Fest и др.). Ее сигареты по объему в этом году обогнали в России легальные продажи корейской KT&G, которая выпускает Esse. По данным той же Nielsen, в октябре 2017 года у KT&G было шестое место на российском табачном рынке среди легальной продукции с долей 1,27% в натуральном выражении.

Исходя из исследования Nielsen, объем незаконно ввезенной продукции из Беларуси составляет 6,2 млрд сигарет, подсчитал руководитель отдела «БАТ Россия» по противодействию нелегальному обороту табачных изделий Максим Курганский. И это, отмечает он, без учета Дагестана, где, по данным TNS, уровень нелегальной торговли превышает 40% и почти весь объем составляет продукт из Беларуси. По словам господина Курганского, белорусские сигареты стали настолько популярны в России, что здесь их уже даже начали подделывать. «Популярность белорусских марок обусловлена их ценовой доступностью для потребителей: их стоимость не превышает 40–45 росс. рублей за пачку, что значительно ниже стоимости недорогих марок, произведенных легально на российских табачных фабриках»,— объясняет вице-президент PMI в России Сергей Слипченко.

Общая доля продаж нелегально ввезенных сигарет из стран ЕАЭС в третьем квартале составила 2,72%: 0,46% пришлось на Кыргызстан, 0,21% — на Казахстан, 0,17% — на Армению. Сигареты из других стран, не предназначенные для реализации в России, заняли 0,73%. Самую значительную их часть (0,29%) заняла продукция сербской фабрики Monus (марки Fast, Monus и др.). Другая часть контрабанды идет также из Таджикистана — 0,18%, с Украины — 0,06%, из Китая — 0,04% и других стран.

Ключевой причиной продолжающегося роста доли нелегальной табачной продукции остается значительный разрыв в ставках акцизов между Россией и другими странами ЕАЭС, констатирует вице-президент JTI в России Сергей Киселев. «Устранить причину перетоков дешевых сигарет в Россию… должно сближение ставок акцизов на табачные изделия в ЕАЭС»,— убежден он. Также, по его мнению, нужен четкий механизм ценового отсечения нелегальной продукции с рынка. Ранее PMI выступила за введение в России минимальной розничной цены для всех сигарет. «Этот механизм стал бы действенным индикатором для контролирующих органов и потребителей»,— считает господин Слипченко.

По данным Nielsen, общая доля нелегальных сигарет в России в третьем квартале этого года выросла на два процентных пункта к аналогичному периоду 2016 года, составив 4,5%. В этот процент входят также контрафакт и продукция, предназначенная для реализации в duty free. Из крупных городов самая высокая доля нелегальных сигарет отмечена в Ростове-на-Дону (14,7%), Омске (8,1%), Саратове (7,6%) и Ульяновске (7,3%). Рост продаж нелегальной табачной продукции в России ранее фиксировали также TNS (по ее данным, в первом квартале их доля составила 4,9%) и «Infoline-Аналитика»: по оценкам последней, по итогам текущего года нелегальные сигареты займут 6,3% рынка.

Объем легального рынка сигарет в России падает уже не первый год. По оценке PMI, в 2016 году продажи сократились на 4,6%, до 280,7 млрд штук, в январе—сентябре этого года они снизились еще на 7,2%, до 193,9 млрд штук.