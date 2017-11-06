

DELFI / Karolina Pansevič

Президент Литвы Даля Грибаускайте призывает правительство пересмотреть планы по приведению в порядок горы Гедиминаса с учетом обильных осадков.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Состояние горы Гедиминаса вызвало обеспокоенность президента Литвы Президент Литвы Даля Грибаускайте призывает правительство пересмотреть планы по приведению в порядок горы Гедиминаса с учетом обильных осадков.

"При нынешней климатической ситуации, обильных осадках, видно надо корректировать эти планы, сделать работы интенсивнее, ускорить их. Природа заставляет нас (...) менять планы, принятые осенью, и адаптировать их к новым проблемам и вызовам", – сказала 6 ноября журналистам президент. Правительство в июле этого года выделило из резерва почти 3 млн. евро на приведение в порядок горы Гедиминаса в Вильнюсе.Последний большой оползень на восточном склоне горы был зафиксирован 4 ноября, утром. Сполз дерн и обнажились конструкции основной тропы, ведущей на гору. По словам экспертов, причина оползня - обильные осадки. Минкульт Литвы отмечает, что основные слои горы не повреждены, а серьезные работы намечены на весну следующего года, пишет