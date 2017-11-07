Швеция собирается купить американскую систему Patriot

МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Шведское правительство планирует в ближайшие годы приобрести американскую систему ПВО Patriot, по поводу этого уже начались переговоры с США, сообщило во вторник радио SR.

Переговоры по вопросу закупки велись некоторое время внутри страны с оппозиционными Партией центра и либерально-консервативной Умеренной коалиционной партией, намерения правительства стали результатом этого диалога, поясняет радио.

"Вооруженные силы поддерживают, и это важно. Потом, это проверенная система и находится во многих странах в нашем регионе, это увеличивает возможность взаимодействия и сотрудничества с другими", – сказал радио спикер Умеренной коалиционной партии по вопросам оборонной политики Ханс Валльмарк, комментируя планы.

Швеция собирается купить у США четыре единицы системы. Ожидается, что поставки начнутся в 2020 году и последнее поступление заказанного планируется в 2025 году. Радио отмечает, что приобретение Patriot обойдется бюджету в несколько миллиардов крон.

"Абсолютно необходимо обновить противовоздушную оборону, которая у нас есть сегодня. Та, что имеется сегодня, не справится с вызовами, имеющимися сегодня в мире", – сказал радио глава минобороны Швеции Петер Хультквист, комментируя планы.