|
Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси из-за сильного тумана
07.11.2017 21:28 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за сильных туманов, сообщили Sputnik вечером во вторник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Об ухудшении погоды в республике уже предупредило жителей МЧС, соответствующее сообщение появилось в официальном аккаунте министерства в Twitter.
"Во вторник 7 ноября до 24 часов во многих районах республики и в Минске ожидаются туманы при видимости 100–500 метров", – сказали в Гидромете.
Там также сообщили, что туманы сохранятся в течение ночи и утром в среду 8 ноября.
Оранжевый уровень опасности объявляется, в случае если погодные условия могут представлять реальную опасность, негативно влиять на социально-экономическую деятельность и приводить к значительному материальному ущербу, а также возможным жертвам среди населения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации белорусских синоптиков, видимость на дорогах местами будет составлять всего 100 метров.
|
Архив (Разное)
Комментарии