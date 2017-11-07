ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси из-за сильного тумана

07.11.2017 21:28 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за сильных туманов, сообщили Sputnik вечером во вторник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Об ухудшении погоды в республике уже предупредило жителей МЧС, соответствующее сообщение появилось в официальном аккаунте министерства в Twitter.

"Во вторник 7 ноября до 24 часов во многих районах республики и в Минске ожидаются туманы при видимости 100–500 метров", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что туманы сохранятся в течение ночи и утром в среду 8 ноября.

Оранжевый уровень опасности объявляется, в случае если погодные условия могут представлять реальную опасность, негативно влиять на социально-экономическую деятельность и приводить к значительному материальному ущербу, а также возможным жертвам среди населения.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации белорусских синоптиков, видимость на дорогах местами будет составлять всего 100 метров.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Состояние горы Гедиминаса вызвало обеспокоенность президента Литвы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика