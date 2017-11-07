Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси из-за сильного тумана

МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за сильных туманов, сообщили Sputnik вечером во вторник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Об ухудшении погоды в республике уже предупредило жителей МЧС, соответствующее сообщение появилось в официальном аккаунте министерства в Twitter.

Сегодня вечером, ночью и утром туманы. Берегите себя! pic.twitter.com/K8H9TV9qHc — 112.by МЧС Беларуси (@112by) 7 ноября 2017 г.

"Во вторник 7 ноября до 24 часов во многих районах республики и в Минске ожидаются туманы при видимости 100–500 метров", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что туманы сохранятся в течение ночи и утром в среду 8 ноября.

Оранжевый уровень опасности объявляется, в случае если погодные условия могут представлять реальную опасность, негативно влиять на социально-экономическую деятельность и приводить к значительному материальному ущербу, а также возможным жертвам среди населения.